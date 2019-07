La función de acumular los gigas no consumidos para el mes siguiente cada vez está disponible en más operadores, sobre todo de los del segmento low-cost. Gracias a esta función, los clientes pueden guardar los megas no consumidos para el mes siguiente, lo que les permite tener más datos para navegar y no haber pagado por algo en vano. La última en sumarse a esta “moda” es la operadora de lunares rojos. Pepephone ya permite acumular megas para el mes siguiente y os damos todas las claves a continuación.