Pepe Álvarez: "En el documento 2050 hay una dosis de liberalismo ultra y de desconocimiento del mercado laboral"

Reelegido secretario general de UGT en el 43º Congreso de València, cree que "Pedro Sánchez haría bien en empezar a decir a la patronal que, con acuerdo o sin acuerdo, se va a derogar la reforma laboral". "El Banco de España no sabe ni por qué se puso la mochila austriaca en Austria: nuestro mercado laboral no tiene nada que ver". "UGT no se siente para nada representada por los expertos que han trazado la hoja de ruta del Plan España 2050".