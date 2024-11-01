·
4
meneos
133
clics
El peor retrato de Julio Iglesias lo hizo él mismo [CAT]
El cantante y el sexo, vistos a través de una autobiografía y los libros de Hans Laguna e Ignacio Peyró. Texto completo:
www.ara.cat/cultura/musica/pitjor-retrat-julio-iglesias-ell-mateix_1_5
|
etiquetas
:
julio
,
1981
,
autobiografia
3
1
3
K
13
actualidad
2 comentarios
3
1
3
K
13
actualidad
#2
cadebou
Aquí tienes el artícula completo:
www.ara.cat/cultura/musica/pitjor-retrat-julio-iglesias-ell-mateix_1_5
No he podido cambiar la URL
1
K
21
#1
cocococo
*
La página me obliga a registrarme:
Crea un compte gratuït o inicia sessió Fes-te un compte i et regalem dues setmanes de prova gratuïta, amb accés digital il·limitat a tot el contingut.
Aparte de eso, si escribes en español te entenderá toda la gente que habla español, unas 600 millones de personas, pero si escribes en catalán te entenderán unos 9 millones de hablantes como mucho, o sea, parece que quieren que esa página no la lea yo, bueno, que más o menos el catalán se entiende sin mucho problema si hablas español, pero a tomar por culo.
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
