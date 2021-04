La penúltima actuación de Cantó: aspira a un cargo público sin tener un escaño

La relación política incipiente entre Toni Cantó y el Partido Popular no ha hecho más que comenzar. El exdirigente de Ciudadanos va a ser uno de los grandes activos de los 'populares' en la campaña de las elecciones madrileñas del 4 de mayo. [...] Algo que se explica con que la presidenta en funciones tiene pensado contar con el actor de profesión para cargos públicos aunque no tenga escaño. Aunque las fuentes del PP consultadas por La Información no le ven como miembro del Consejo de Gobierno, no descartan que acceda a los puestos públicos...