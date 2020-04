El Pentágono estima que el origen del coronavirus es natural, aunque aún "no lo sabe con certeza"

El Ejército de EE.UU. estima que el coronavirus se originó de forma natural y no fue desarrollado en un laboratorio chino, si bien no lo saben "con certeza", según lo afirmó este martes el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley. [..] "existe una gran cantidad de rumores y de especulaciones" respecto al origen del covid-19 "en una amplia variedad de medios, sitios de blogs, etc.". "No debería sorprenderles que nos hayamos interesado mucho en eso y que hayamos tenido mucha inteligencia para analizarlo detenidamente",