El Pentágono borra a heridos de la lista de bajas de la Guerra de Irán: "es la definición de un encubrimiento" [ENG]

El día en que el alto el fuego entre la administración Trump e Irán entró en vigor, el recuento de muertos y heridos de EE.UU era de 385. A pesar de la pausa en las hostilidades, el número había subido a 428 el lunes, según las estadísticas del Pentágono. Sin embargo el martes, el número de heridos en combate se redujo en 15, sin explicación ninguna por parte de la Secretaría de Guerra.