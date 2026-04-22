edición general
24 meneos
24 clics
El Pentágono borra a heridos de la lista de bajas de la Guerra de Irán: "es la definición de un encubrimiento" [ENG]

El Pentágono borra a heridos de la lista de bajas de la Guerra de Irán: "es la definición de un encubrimiento" [ENG]

El día en que el alto el fuego entre la administración Trump e Irán entró en vigor, el recuento de muertos y heridos de EE.UU era de 385. A pesar de la pausa en las hostilidades, el número había subido a 428 el lunes, según las estadísticas del Pentágono. Sin embargo el martes, el número de heridos en combate se redujo en 15, sin explicación ninguna por parte de la Secretaría de Guerra.

| etiquetas: pentágono , guerra de irán , encubrimiento , bajas , ee.uu
12 12 0 K 163 Trumpistas
8 comentarios
12 12 0 K 163 Trumpistas
themarquesito #1 themarquesito
Al igual que Trump, el resto de la administración es un hatajo de mentirosos.
2 K 48
tul #5 tul
#1 es lo normal para ellos, no olvidemos que mentir les ha llevado a la presidencia, no tienen incentivo alguno para dejar de hacerlo
2 K 46
laveolo #4 laveolo
Esto se lleva haciendo desde la II GM. Se ocultan las bajas principalmente por dos razones:

1. Disminuir la presión política interna.
2. Que el enemigo no sepa la efectividad real de sus ataques.

Hasta pasadas dos presidencias de EEUU, no se va a saber el conteo de bajas. Seguramente en Iran hagan lo mismo, Ucrania y Rusia lo hacen activamente.
1 K 24
capitan__nemo #3 capitan__nemo
Si tuvieron un accidente en la lavanderia del portaaviones no murieron por la guerra.
0 K 16
makinavaja #2 makinavaja
Trump les ha impuesto las manos y les ha sanado!!!! Milagro!!!! :troll: :troll: :troll:
0 K 13
thirdman #6 thirdman *
Nadie se paró a pensar que puden ser heridos que se hayan curado y reincorporado por lo tanto dejan de ser bajas
0 K 9
#7 soberao
#6 Si mueren también dejan de ser heridos.
1 K 25
Apotropeo #8 Apotropeo
#7 también pueden ser chicanos y haberlos mandado a tomar por culo.
0 K 9

menéame