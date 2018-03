Pensiones: sin unidad no hay victoria

Las organizaciones convocantes no son capaces de ponerse de acuerdo y el 17 de marzo los pensionistas no irán todos juntos en el gran escaparate que es Madrid. Si se persiste en la desunión entre movimientos y sindicatos, mala dirección llevará la lucha, porque unidos se puede ganar, divididos se pierde siempre. Quienes recortan las pensiones cuando la economía crece al 3%, quienes asustan a los ciudadanos en vez de buscar soluciones, no se merecen estar al frente del Gobierno.