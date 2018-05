Pensiones: El Pacto de Toledo ultima su gran acuerdo: volverá el IPC pero con más indicadores

El Gobierno ha comprendido finalmente que enfrentarse en solitario a los jubilados es una batalla que no puede ganar. Y no solo porque los pensionistas supongan más de nueve millones de votos, también porque los partidos de la oposición han demostrado que utilizarán la preocupación de la sociedad para atacar al Ejecutivo. En estas condiciones, el Partido Popular en solitario no tiene ninguna posibilidad de mantener la reforma que aprobó en el año 2013 saltándose el diálogo social y el Pacto de Toledo.