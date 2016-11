9 meneos 19 clics

7 anónimos 2 2 compartir:

actualidad karma: 48

El pensamiento zombi se ha nutrido de la polarización, no atiende a matices, es un imaginario cercano a la religión y que no acepta razones que contraríen los prejuicios. Se construye reduciendo al absurdo cualquier crítica para acercarla a los polos. No hay grises, cualquier periodista que intente buscar explicaciones a un determinado hecho y no se pliegue al pensamiento de la trinchera inmediatamente es ubicado en el lado opuesto.