En su novela Soul Circus, el novelista de Washington George Pelecanos hace decir al detective Derek Strange: "No creo que ningún gobierno debiera matar a sus ciudadanos… en la mayoría de los países civilizados donde no tienen la pena de muerte casi no tienen asesinatos … han sacado las armas de las calles y tienen poca pobreza… todo va sobre políticos que quieren aparentar ser tan duros como para ser reelegidos.