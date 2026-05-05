El peluquero que mató a su compañero en València, entre lágrimas: "¡No quería herirle, por favor, ayúdenle!"

Juan Pablo J. O., de 26 años, clavó un cuchillo frutero para cortar limones a su compañero, Cristian, de 25, en el pecho durante una bronca porque a uno de ellos lo habían hecho encargado de la barbería. El homicida confeso intentó frenar la hemorragia letal con su propia camiseta, pero la herida era mortal de necesidad. Completamente arrepentido y sumido en un mar de lágrimas mientras veía, impotente y desesperado, cómo su compañero de trabajo, Cristian, de 25 años, moría desangrado sobre la acera
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Si ya se pide el mismo trato para toda la gente que comete delitos solo por reaccionar de forma visceral ante el suceso, entonces solo queda esperar a ser otro USA mas donde la cárcel tambien es un negocio que se alimenta de pobres.
Y USA es el ejemplo perfecto de pais desarrollado donde la gente se usa como moneda de cambio, hasta en el sistema penitenciario, donde sales mas pobre y con menos posibilidades de reinsercion de lo que entras. Una sociedad sana como una manzana verde, si.
El Estado de Derecho es un principio de gobernanza donde todas las personas, instituciones y el propio Estado están sometidos a leyes públicas, aplicadas con igualdad e independencia. Su objetivo es limitar el poder, evitar la arbitrariedad y
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Es decir, si alguien comete un crimen aposta y de forma pensada, puede decidir luego no hacerlo mas, pero alguien que impulsivamente mata en una bronca por estar en un estado alterado, quizás no se pueda controlar en otro momento, porque no es algo pensado, no lo quería hacer sino que es un impulso. Es como los que cuando beben hacen cosas chungas, si siguen bebiendo seguiran haciendolo, aunque en ese caso si pueden decidir no beber.
En este caso 2 vidas destrozadas, la victima, y el, una lastima
No creo que quisieras a este señor de compañero, que ante una disputa laboral te pincha, pero sin querer.
Pues nada, una semana sin postre y que no lo vuelva a hacer mas, que se ve arrepentido el pobre y seguro que hasta se le echó a perder la camiseta con la sangre.