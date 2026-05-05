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El peluquero que mató a su compañero en València, entre lágrimas: "¡No quería herirle, por favor, ayúdenle!"

Juan Pablo J. O., de 26 años, clavó un cuchillo frutero para cortar limones a su compañero, Cristian, de 25, en el pecho durante una bronca porque a uno de ellos lo habían hecho encargado de la barbería. El homicida confeso intentó frenar la hemorragia letal con su propia camiseta, pero la herida era mortal de necesidad. Completamente arrepentido y sumido en un mar de lágrimas mientras veía, impotente y desesperado, cómo su compañero de trabajo, Cristian, de 25 años, moría desangrado sobre la acera

| etiquetas: peluquero , barbería , valencia , cuchillo
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26 comentarios
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Comentarios destacados:    
#12 Pitchford
Hay que estar un poco piraó para coger un cuchillo en una discusión con tu compañero de trabajo. Emplear los puños ya es un paso grave, que hasta lo puedes matar también con un mal golpe.
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#19 gadish
#12 pirado estará si sale de la habitación a por el cuchillo. Si éste estaba sobre la mesa, no es tan raro entender el proceso.
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#21 Pitchford
#19 Ya ya.. y si te peleas con el compañero de piso en la cocina por la limpieza de la placa, pues es normal agarrar el cuchillo jamonero también..
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ombresaco #23 ombresaco
#21 No intentes engañar, eso no ocurre en pisos compartidos. No hay cuchillos jamoneros. Aunque con unas tijeras seguramente sea más habitual "estabamos discutiendo por ver quien limpiabla la placa, cogí las tijeras y se las clavé sin querer"
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#25 Pitchford
#23 No hay jamón ahí! xD
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UnoYDos #24 UnoYDos
#21 Les encanta justificar la violencia siempre que no sea contra ellos o contra una mujer. Cambia el sexo de la víctima, y verás como cambia el discurso. Luego que por que gana la derecha...
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#26 Banshee2x
#19 Cualquier cosa puede ser un arma, lo que nos distingue de los animales es que seamos capaces de contener esos instintos y no atropellemos a alguien con el coche después de una discusión o le estampemos el portátil en la cabeza al compañero de trabajo capullo etc.
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UnoYDos #2 UnoYDos
No quería herirle, pensé que el cuchillo rebotaría... Si no eres capaz de controlar tus actos por pura envidia, lo siento, llave al fondo del mar, no puedes vivir en sociedad.
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Raziel_2 #4 Raziel_2
#2 Pues precisamente este es uno de esos casos donde debe pagar por el crimen y ser reinsertado.

Si ya se pide el mismo trato para toda la gente que comete delitos solo por reaccionar de forma visceral ante el suceso, entonces solo queda esperar a ser otro USA mas donde la cárcel tambien es un negocio que se alimenta de pobres.
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UnoYDos #6 UnoYDos
#4 Como os gustan las falacias de falsa dicotomía, todo lo que no sea hacer lo que tu dices es ser USA. ¿Ese es tu nivel de debate?
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Raziel_2 #7 Raziel_2 *
#6 "Lo que to digo" no. Un estado de derecho tiene que basarse en castigos justos y proporcionales al delito, no en encerrar gente y olvidarse de ella.

Y USA es el ejemplo perfecto de pais desarrollado donde la gente se usa como moneda de cambio, hasta en el sistema penitenciario, donde sales mas pobre y con menos posibilidades de reinsercion de lo que entras. Una sociedad sana como una manzana verde, si.
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UnoYDos #9 UnoYDos *
#7 De nuevo la misma falacia, el estado de derecho es solo lo que a mi me conviene, y todo lo demas es el mal. ¿Me puedes explicar de donde has sacado esa definición de estado de derecho y no vale cualquier otra en la que se dicen cosas como esta?

El Estado de Derecho es un principio de gobernanza donde todas las personas, instituciones y el propio Estado están sometidos a leyes públicas, aplicadas con igualdad e independencia. Su objetivo es limitar el poder, evitar la arbitrariedad y

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#17 gadish
#6 el nivel lo pones tu cuando ignoras la situación y que las personas cometen errores, a veces enormes.
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UnoYDos #20 UnoYDos
#17 Un error es ir a sumar y equivocarte en un número. Matar a una persona por perder el control por pura envidia no es un error, es incapacidad de control. Y si pasa eso por algo tan nimio como un ascenso imagínate que pasará con cosas que le afecten más. Esta persona es un puto peligro.
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hazardum #10 hazardum *
#4 No se si se puede reinsertar o no, espero que si, pero creo que estos casos son chungos.

Es decir, si alguien comete un crimen aposta y de forma pensada, puede decidir luego no hacerlo mas, pero alguien que impulsivamente mata en una bronca por estar en un estado alterado, quizás no se pueda controlar en otro momento, porque no es algo pensado, no lo quería hacer sino que es un impulso. Es como los que cuando beben hacen cosas chungas, si siguen bebiendo seguiran haciendolo, aunque en ese caso si pueden decidir no beber.

En este caso 2 vidas destrozadas, la victima, y el, una lastima
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#18 gadish
#10 al contrario. Este tio sufrirá el resto de su vida, no queria matar y le quedará en la conciencia. Cada dia que de enfade recordará a su amigo muriendo en sus brazos y le temblarán las manos.
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hazardum #22 hazardum
#18 No dudo que vaya a sufrir y lo tenga en su conciencia. Lo que dudo es que si tienes esos impulsos tan viscerales, no los vayas a tener mas veces en el futuro por mucho que se acuerde de lo que hizo ahora, esperemos que no vuelva a pasarle y pueda controlarlos como dices.
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Format_C #13 Format_C
#4 pues hombre visceral hoy visceral mañana.

No creo que quisieras a este señor de compañero, que ante una disputa laboral te pincha, pero sin querer.
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g3_g3 #8 g3_g3
Pues otro a mantener a pensión completa con el dinero de todos.
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#11 pirat
La primavera...
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#14 Banshee2x
¿Blanqueando asesinatos? :palm:

Pues nada, una semana sin postre y que no lo vuelva a hacer mas, que se ve arrepentido el pobre y seguro que hasta se le echó a perder la camiseta con la sangre.
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#1 Ovidio
¿Era una peluquería de ésas de dominicanos que más parecen una tapadera de algo turbio que otra cosa?
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Dakaira #3 Dakaira
#1 y el comentario este racistilla sin venir a cuento?
o_o
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Herumel #5 Herumel *
#3 Joder lo que podríamos ahora prejuzgarle gratuitamente, me explayaria, pero.... Por esto se habla con mayor moralidad, por qué la hay y nos ahorramos criticarte #1 dañinamente de forma gratuita.
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#15 Sacapuntas
#3 No se, ¿pero tenía permiso de residencia de larga duración? Focalizamos nuestras fobias y preferencias en cosas que llevan pasando desde que los homo sapiens hoyan la tierra. Lo de algunos medios actuales es lamentable.
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#16 gadish
#3 la basura no puede evitar apestar.
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menéame