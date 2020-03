Las peluqueras tienen miedo: “Si a un cliente le da por toser, estoy en primera línea de fuego”

Cristina es esteticista y trabaja como autónoma en una peluquería de Vigo. Se marcha de vacaciones. Había pensado disfrutar de sus días de descanso en verano. Hasta que llegó el coronavirus, ahora cerrará durante quince días. Lleva toda la semana acudiendo a su puesto de trabajo con mascarilla.“Ahora no me la saco, desde que entro hasta que salgo. No es nada cómoda." El resto de sus compañeras han seguido su ejemplo. Hoy todas trabajan ya con mascarilla. "Si a un cliente se le da por toser, estoy en primera línea de fuego”, explica Cristina.