Pelirrojos y pelirrojas: secretos y curiosidades de una tribu especial

Yo me enteré de que los pelirrojos daban mala suerte con casi 30 años. Fue un comentario chistoso y como tal lo tomé, como una superstición en desuso que sorprende por su escaso fuste y aún más por no (recordar) haberlo oído nunca: discursos contra cualquier tipo de grupo humano siempre han sido habituales y, si alguien pensaba que habíamos mejorado al respecto, ahí está internet para ponerlo en duda. Eso sí, entendí “pelirrojos” como masculino no inclusivo: ¿cómo pueden dar mala suerte Rita Hayworth o Pippi Calzaslargas?