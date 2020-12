Peligros de leer a Marguerite Duras

Muy pronto fue demasiado tarde. Marguerite Duras (Vietnam, 1914 - París, 1996) escribió novelas, hizo películas, estuvo en el PC, tuvo desavenencias con Jorge Semprún, dejó el partido, fue de la Resistencia, escribió un diario mientras su marido estaba en el campo de Dachau que se llamó El dolor. Llevó un manuscrito a Gallimard que fue rechazado, pero aun así, Raymond Queneau, lector de la editorial, le dijo “escriba, no haga nada más”. Eso hizo Duras, solo que no escribió solo novelas, también cine: hizo películas, algunas basadas en sus novel