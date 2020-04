Los peligros del ecologismo

La salida verde a las distintas crisis que ha puesto de manifiesto el COVID19 está teniendo mucho eco.Presidentes, ministros y hasta destacados empresarios dicen apoyarla. Tanto aplauso es una buena noticia pero conviene no pecar de ingenuos. La salida verde es iniciar un proceso de transformación del modelo económico imperante y el poder, no el que sale de las elecciones, sino el de los grandes consejos de administración no lo va a facilitar. El poder económico nunca facilita nada que cuestione su modelo de negocio. Y es un pulso muy desigual.