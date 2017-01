El peligro de terminar como Pérez-Reverte y Javier Marías

Sí, temo que con la edad pueda convertirme en un cascarrabias. No en un cascarrabias que se ríe de sí mismo como antídoto para intentar espantar a la muerte, sino en un cascarrabias cínico y guardián de las esencias. Temo que un día escriba en mi columna que ya no voy al teatro porque me he convertido en un señor amargado o me premien por escribir que los refugiados se nos van a comer como los bárbaros a los romanos.