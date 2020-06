El peligro de los sistemas de calificación social: ¿tu información en redes sociales puede dejarte sin hipoteca?

El 10 por ciento de los consumidores españoles ha tenido problemas para acceder a los servicios financieros debido a la valoración de su información en redes sociales a través de sistemas de calificación social, según el último informe elaborado por Kaspersky, 'Social credits and security: embracing the world of ratings'. Si bien esos sistemas se han generalizado y ya se están aplicando en muchos países y sectores empresariales, su implantación requiere más atención, ya que pueden tener efectos negativos.