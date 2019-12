El peligro oculto de los aceites esenciales: la pseudoterapia de moda que te puede intoxicar

Los aceites esenciales se han usado durante miles de años por sus propiedades y beneficios para la salud. El problema, como ocurre con todas las pseudociencias, es que no existe ninguna evidencia científica detrás de esas supuestas bondades. Esto debería ir acompañado de un descenso en su compra y consumo, pero no es así. La aromaterapia, que es cómo se ha bautizado a la utilización de estos diversos aceites, otorga un olor en particular mediante un aceite que varía según la planta de la que procede.