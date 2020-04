¿Peligra la libertad de los mayores?

Los mayores de 60 años no necesitamos que se nos recuerde un día sí y otro también que el coronavirus golpea con particular saña a nuestras generaciones. Lo sabemos, gracias. Pero no podemos aceptar que, precisamente cuando peinamos canas, se pretenda tutelarnos como a niños. Nos hemos ganado el derecho a que los poderes públicos asuman nuestro sentido de la responsabilidad individual