Películas de culto: El terror no tiene forma

El terror no tiene forma (The Blob, 1988) es una de mis películas de terror favoritas de los 80. Llevo mucho tiempo queriendo escribir una reseña sobre ella, pero no encontraba demasiada información, así que recurrí a su director de fotografía, el gran Mark Irwin, quien contestó mis preguntas (...) Considero que hay cuatro grandes remakes que surgieron en los 70/80 basados en películas de los 50, La invasión de los ultracuerpos (1978), La cosa (1982), La mosca (1986) y esta El terror no tiene forma (1988).