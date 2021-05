La película Zak McKracken and the Alien Mindbenders (Fan Film)

En el año 2018, aprovechando el 30º aniversario del lanzamiento de la mítica aventura gráfica de LucasArts "Zak McKracken and the Alien Mindbenders" (1988), el director italiano Daniele Spadoni estrenaba un curioso Fan Film con actores reales para llevar los personajes creados por David Fox y Matthew Kane al cine: La película Zak McKracken and the Alien Mindbenders, un mediometraje producido de forma independiente, cuya trama se basa en gran parte el historia original del juego.