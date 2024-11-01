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La película que el Vaticano calificó como un "insulto" y fue censurada durante 30 años brillará por fin entera en Cannes

La película que el Vaticano calificó como un "insulto" y fue censurada durante 30 años brillará por fin entera en Cannes

El film "Los demonios" una adaptación libre de Los demonios de Loudon, de Aldous Huxley, se basa en un hecho real ocurrido en la Francia del siglo XVII. Para intentar extender el catolicismo, se mandó a 17 monjas ursulinas, entre las que se encontraba Jeanne de Belcier. Ella, como todas las monjas y toda la población, acabó bajo los encantos de Urbain Grandier, el párroco que con su porte, su carisma y su capacidad oratoria tenía a todo el mundo rendido a sus pies.

| etiquetas: película , cine , cannes , vaticano , polémica
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1 comentarios
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Cuñado #1 Cuñado *
“La alta calidad no justifica la blasfemia. La blasfemia es blasfemia, punto”, recuerda la BBC que se dijo de Los demonios.

Pues claro que no, me cago en Dios. La blasfemia de justifica por sí misma.
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menéame