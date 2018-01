Una película muy recomendable: "El joven Karl Marx"

El domingo 21 fui a ver una película dividido entre un enorme deseo por asistir y el temor a que, una vez más presentaran a un revolucionario desde la perspectiva romántica, como ha sucedido con figuras como Ernesto Guevara, o incluso una imagen violenta y hasta malvada, tan del gusto de productoras y distribuidoras cinematográficas. No me defraudó en absoluto. En realidad podía haberse llamado, no por la notoriedad que le hubiera aportado, sino por la importancia de 4 figuras centrales en ella: “El joven Marx y tres de sus camaradas