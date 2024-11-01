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La película mas sangrienta de la historia - Braindead (1992)

La película mas sangrienta de la historia - Braindead (1992)  

Reseña retrospectiva de la película Braindead (1992) de Peter Jackson en manos de CabezadeVHS.

| etiquetas: peter jackson , gore , braindead , cabezadevhs , cine
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10 comentarios
4 1 0 K 58 ocio
#2 detectordefalacias
Del director de "El señor de los anillos": "Tu madre se ha comido a mí perro"
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#7 minoch4
Esto requiere una intervención divina,q risas fumado con esta peli ,ainsss q tardes de videoclub
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Pablosky #1 Pablosky
No es la más sangrienta, es la más divertida.
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Cuchipanda #5 Cuchipanda *
#1 #4 tuvo récord de mayor número de litros de sangre artificial usados durante la escena del corta césped: ¿Y de sangre, cuánta? Para la secuencia cumbre, con Lionel cansado de tanto infectado zombi y armado con un cortacésped, se calcula que se utilizaron unos 19 litros de sangre falsa (5 galones) por segundo. En toda la película, algunas teorías aseguran que en total se habrían vaciado entre 19.000 y 38.000 litros (entre 5.000 y 10.000 galones), o quizá incluso más de 75.000 (20.000 galones). -> www.20minutos.es/cinemania/noticias/siete-peliculas-de-terror-con-litr
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Pablosky #6 Pablosky
#5 Vale, ¿y la escena de la película de cristo de Mel Gibson? :troll:

Bueno, coñas aparte, no la recordaba tan sangrienta. Vaya cifras xD
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Pacman #8 Pacman *
#5 bueno, aceptamos pulpo, aunque tenía en mente la escena del ascensor de del Resplandor y 500 otras también muy sangrientas.

Edit y Blade, en la discoteca, cuando llueve sangre de los aspersores... Pobre quien tuviera que limpiar. Lo del olor, ya sabíamos a lo que veníamos.
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Torrezzno #3 Torrezzno
Ni de coña. Esta gente no ha visto el ultragore alemán de los 90, guinea pig etc
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Pacman #4 Pacman
Es genial. No es la más sangrienta, pero es muy buena.

Ah y la manera en la que se filmó, con iluminación plana, mucho ojo de pez y como se portó a dvd, que parece el de las pelis porno de la era, una pasada. xD
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Esfingo #9 Esfingo
Y lo de Diana Peñalver ahí ¿Que?
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Lutin #10 Lutin *
Peliculón donde los haya. A mí me dolió sobre todo cuando el tío gordo y asqueroso del protagonista mea una piedra del riñón.

Y cómo cosas asquerosas la viaje comiéndose la oreja.
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menéame