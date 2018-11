El Pedro Sánchez de Joaquín Reyes: "Me se olvidó las comillas y a veces me se olvida que soy presidente"

A ritmo del "Sexy and I know it" de LMFAO arrancaba el sketch de Joaquín Reyes convertido en Pedro Sánchez en El Intermedio. El humorista se caracterizó tanto de traje como de deporte para imitarle en sus diferentes facetas, mientras bromeó con su título de Míster, las comillas de su tesis, Catalunya, Màxim Huerta y la monarquía