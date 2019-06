Pedro Sánchez se ha 'rajoyizado', sólo le falta suscribirse al Marca

"El planteamiento es que la gente vota para que haya un Gobierno, y ahora la única alternativa es que ese Gobierno lo lidere el PP. Aquellos que dicen que no a la investidura, ¿qué proponen? Bloqueo, nuevas elecciones, no apoyan la estabilidad de España. Es importante trasladar al PSOE su responsabilidad". Oh, lo siento, hay un par de errores en este párrafo. Donde dice PP, debe decir PSOE y donde dice después PSOE, debe decir PP y Ciudadanos. El proceso de 'marianorajoyización' del presidente en funciones avanza a buen ritmo.