Pedro Sánchez defiende un modelo migratorio "abierto", aunque las encuestas pidan mayor control
Lo hizo durante su intervención en la inauguración de la Conferencia de Embajadores donde destacó el papel en el desafío demográfico y el mercado laboral.
|
sánchez
migración
modelo
7
2
7
K
52
politica
20 comentarios
7
2
7
K
52
politica
Comentarios destacados:
#7
Chinchorro
Palabras de Pedro Sanchez:
"España es un país que defiende firmemente un modelo migratorio legal, seguro, ordenado, pero también abierto y humano".
El titular debería ser que defiende un modelo migratorio legal, seguro y ordenado, pero también abierto.
Voto sensacionalista. Lo del ragebait para los racistas de mierda se os está yendo de las manos, primos.
12
77
#17
nopolar
#7
Llevo tiempo viéndolo por todas partes pero nunca le había puesto nombre
es.wikipedia.org/wiki/Ragebait
0
8
#2
Feliberto
Normal, como en España hay viviendas baratas de sobra para todos y la tasa de paro es tan baja que no se encuentran trabajadores por ninguna parte aun ofreciendo altos salarios...
5
64
#6
VFR
#2
Trabajadores se encuentran, y con salarios bajos, ... solo que en otros países.
1
17
#20
HeilHynkel
#2
No escupas para arriba, que como dejen de entrar emigrantes igual os hacen trabajar a los de VOX.
0
16
#3
vicvic
Bueno, Pedro Sánchez te puede decir hoy una cosa y mañana otra, todo depende de lo que necesite para conservar la poltrona. La mayoría de Europa está virando hacia un mayor control de la inmigración, algo totalmente necesario, España no será una excepción.
4
61
#5
powernergia
"basado en la legalidad, la seguridad, el orden"
Que por lo que sea se les ha pasado ponerlo en la entradilla.
A mi encantaría que mañana mismo desaparecieran todos esos trabajadores extranjeros de los que se queja tanta gente, sería divertido ver las consecuencias.
#3
En este tema no veo ningún cambio de postura de Sanchez que es el que aboga por respetar las normas, en todo caso con otros los que están virando hacia el trumpismo.
0
11
#10
Jacusse
#5
qué crees que pasaría?
Se pararía todo?
0
10
#16
powernergia
#10
Si, claro, hay sectores completos que dependen de trabajadores extranjeros.
En UK ya han visto las consecuencias de estas políticas engañabobos.
www.cambio16.com/la-economia-del-reino-unido-se-resiente-despues-de-nu
#13
De lo que puse antes:
"basado en la legalidad".
2
26
#11
cosmonauta
#5
Espera a que me acaben las obras de la clarabolla.
1
24
#13
VFR
#5
te refieres a las que no tengan permiso de residencia?
0
8
#12
Alcalino
#3
decir eso y no decir nada es lo mismo. Es criticar por criticar, dime un político que no haga eso.
0
9
#18
VFR
#12
a Mazón lo han puesto a caldo por eso mismo
0
8
#4
Bixio7
"el desafío democrático" no puede ser excusa para traer masivamente a población que tiene una cultura totalmente opuesta a la nuestra, y que se ha COMPROBADO que las segundas y terceras generaciones tampoco se adaptan. ¿Tal vez deberíamos empezar a aplicar otras formas, no?
3
44
#8
VFR
#4
y aprender de los errores de países de nuestro entorno
2
31
#14
Urasandi
#8
... Y de nuestro pasado reciente.
0
11
#9
Jacusse
Cualquier día puede cambiar de opinión.
Y no pasa nada.
3
42
#1
Lyovin81
Y más leyes que discriminen por razón de género.
¡Es justo lo que la clase trabajadora española necesita!
PSOE: tus sucios traidores al socialismo de confianza desde los años setenta del siglo pasado.
4
39
#19
obmultimedia
#1
La pastilla!!
0
10
#15
Expat_Guinea_Ecuatorial
Defiende el "modelo español" actual
1
19
