Pedro Sánchez admite que recibió pagos en efectivo "en alguna ocasión" del PSOE pero defiende que es legal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que pudo recibir "en alguna ocasión" pagos en efectivo para liquidar gastos adelantados como secretario general del PSOE, pero insiste en que es una práctica legal que hacen instituciones y empresas. Sánchez ha hecho estas declaraciones después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos, que desveló esta modalidad de reembolso de gastos.