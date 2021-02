Pedro J. Ramírez: "Ha llegado el momento de que la Fiscalía llame a declarar al rey Juan Carlos I"

El periodista considera que a Juan Carlos I "se le debe preguntar una serie de cosas" y ha animado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a que dé el paso y llame a declarar al Emérito. "No sabemos quiénes son estos empresarios, lo hemos comprobado por varias vías y no sabemos cuánto ha aportado cada uno. Tiene una línea de habituales", ha explicado Pedro J. Ramírez, que cree que esta regularización es "la gota que colma el vaso". "Los hechos demuestran que no ha actuado con la honorabilidad propia de su condición".