La pedagogía Waldorf y la antroposofía

Los defensores de esta pedagogía indican que el sistema Waldorf es un enfoque holístico a la pedagogía, donde el arte ocupa un lugar esencial dentro del programa. Los profesores de las escuelas Waldorf aseguran que la enseñanza no es religiosa. La misma presidenta de PLANS, informó que ella misma colaboró años atrás en la puesta en marcha de un centro en la línea Waldorf y que la crítica no se dirige al trabajo centrado en el arte sino más bien al trasfondo religioso no explicitado que se escondería tras las actividades curriculares.