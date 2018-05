Actualmente, la introducción de un nuevo concepto científico ha dado sustento al argumento de que los animales no humanos merecen protección jurídica y consideración moral. Ese concepto es la “sintiencia animal” definida como “la capacidad de los animales no humanos de experimentar estados afectivos positivos o negativos”; sin embargo, estos avances no han impactado de igual manera a todos los animales no humanos.