Esta semana conocíamos que el Ayuntamiento de Murcia ha dado una subvención de algo más de 8.000 euros a una asociación que, entre sus cometidos, pretende corregir las desviaciones sexuales. No sólo eso, la concejala del ramo explicaba en una entrevista a Julián Vigara de Onda Cero, que Mater Familiae no se centra en convencer a los gays y lesbianas de que no lo son. Y, claro, lo estropea aún más..