¿Se peen los animales?

¿Se pean los conejos? Sí. Los conejos son herbívoros no rumiantes, no tienen un aparato digestivo que degrade eficazmente la celulosa y por ello dependen de la microbiota intestinal para fermentarla produciendo gases de modo similar a los humanos. ¿Se pean las aves? No. Las aves carecen de las bacterias intetinales que permiten a los mamíferos ventosear. Aunque ha habido gente que ha escuchado algún peo de algún ave, hay razones científicas alternativas para ese sonido. ¿Se pean las arañas? Nadie lo sabe, es algo que sigue pendiente de estudio.