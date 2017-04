El PCE llama a participar el próximo 6 de mayo contra la regulación de los úteros de alquiler

"¡Llamemos las cosas por su nombre! Esta práctica no es una técnica de reproducción asistida, sino la compraventa y el alquiler del útero, del cuerpo, de las emociones y los vínculos de un ser humano, de una mujer obrera durante nueve meses. No se puede separar el útero de la sangre, del sistema hormonal, del sistema nervioso, del sistema emocional. Una mujer no puede separarse de su cuerpo. Y los seres humanos no pueden venderse o regalarse por mucho que haya quien pueda, quiera o desee tenerlos."