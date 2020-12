PC Fútbol 6.0 Apertura 98

Es importante ampliar el estadio siempre que nos sea posible, ya que ésta es la principal fuente de ingresos. Debemos poner las entradas a un precio razonable, si no, no irá casi nadie al campo, y subirlas contra los grandes equipos. Conviene renovar a los buenos jugadores cuanto antes, para que no nos dejen. Si queremos vender un futbolista habrá que dejar de convocarle, si es titular no querrá irse [...] También hay que recordar que a pesar de lo que digan nuestros ayudantes, un planteamiento ofensivo puede funcionar contra un equipo superior