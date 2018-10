Paula Echevarría dice que las feministas la "lapidaron" y "atacaron brutalmente"

"Soy mujer, trabajadora, independiente, hija, madre, novia, amiga, compañera. ¿Qué problema hay en que diga que no quiero que me califiquen de feminista ni de machista? ¿Que no es políticamente correcto? ¿Tengo que decir lo que los demás quieren oír? Tengo 41 años, estudios, no soy una tarada ni vivo en los mundos de Yupi, sé lo que es la vida".