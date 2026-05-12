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Paul Laverty, en Cannes: "Es una vergüenza que Hollywood meta en una lista negra a Bardem por hablar de Gaza"

Paul Laverty, en Cannes: "Es una vergüenza que Hollywood meta en una lista negra a Bardem por hablar de Gaza"

Cannes: "Vivimos en un tiempo complejo, con el genocidio en Gaza", desde su primera intervención, el guionista de Ken Loach, el británico Paul Laverty, dejó claro que este jurado no iba a mirar para otro lado, como ocurrió el pasado mes de febrero en la Berlinale. Allí, Wim Wenders, al frente de ese jurado, dijo que dejaran de preguntar por política, puesto que el cine, según explicó, no debería serlo. La pregunta, precisamente, fue por la no condena de este genocidio por parte del festival alemán.

| etiquetas: paul laverty , cannes , hollywood , lista negra , bardem , gaza
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3 comentarios
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ipanies #1 ipanies
Ergo... Hollywood apoya genocidas. Eso es feo.
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fofito #2 fofito
McCarthy rules
1 K 26
Cehona #3 Cehona
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Curioso que lo llamen antisemita los mismos semitas genocidas.
0 K 14

menéame