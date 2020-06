Paul Garner: Durante 7 semanas he pasado por una montaña rusa de mala salud [ENG]

Paul Garner, profesor de enfermedades infecciosas en la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, habla de su experiencia de tener COVID-19. A mediados de marzo desarrollé el COVID-19. Durante casi siete semanas he pasado por una montaña rusa de mala salud, emociones extremas y agotamiento total. Aunque no he sido hospitalizado, ha sido aterrador y largo. La enfermedad fluye y refluye, pero nunca desaparece. Los profesionales de la salud, los empleadores, los socios y las personas con la enfermedad deben saber que esta enfermedad puede durar..