“Pau Donés me ha enseñado a vivir hasta el último suspiro”

Eso que tú me das es más que una entrevista de Jordi Évole a Pau Donés. Es el homenaje a un artista que se despide de una vida plena, de un músico de pies a cabeza: te pones una canción de Pau Donés, y el aire se colorea y el día mejora. Pau Donés le abre el corazón a su amigo Jordi Évole, Ver Eso que tú me das es de lo más hermoso que he hecho este raro año... Y el Institut Oncològic-Vall d’Hebron recibirá el dinero que rente Eso que tú me das para investigación sobre el cáncer.