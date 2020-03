Patrón de Mascarilla de tela  

Mascarillas no sanitarias, que pueden usar personas para ir a comprar, taxistas, conductores de transporte urbano, dependientes, etc. No pueden usarlas personal sanitario o personal de las fuerzas del estado ya que tienen que tratar con el virus, ya que las mascarillas de tela no sirven para combatir el covid 19. Estas mascarillas caseras sólo sirven para frenar el contagio en personas que no sean de riesgo.