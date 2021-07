“Mijo, yo no me voy a vacunar porque esas cosas son del diablo”, le dijo la mujer a su hijo. Este hombre le dijo al medio que en su familia son seguidores de un pastor ‘antivacunas y anticiencia’ que con engaños ha logrado cambiarles su forma de pensar. “El problema no solo era con mi mamá, mis hermanas también están en el mismo tema de rechazar la vacuna porque todas siguen a ese pastor”, dijo.