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Pastel de berenjena y calabacín gratinado: una receta fácil de hacer y con una textura llamativa

Las recetas en horno son, sin duda, una de las opciones más interesantes a la hora de cocinar para muchas personas. Si estás buscando un plato saludable y con una textura envolvente, este pastel de berenjena y calabacín es una gran opción. En este caso, el protagonismo lo tienen las verduras, que se combinan en capas con bechamel y queso para obtener un resultado completo y equilibrado. Su preparación es sencilla, pero el resultado final es muy vistoso.

| etiquetas: pastel , berenjenas , calabacin , gratinado
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2 comentarios
1 1 0 K 25 Cocíname
cosmonauta #1 cosmonauta
Lo que viene siendo una versión simple de una parmegiana.
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josde #2 josde
#1 Debe estar bueno y según parece nada difícil ni caro de hacer.
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