Pastel de berenjena y calabacín gratinado: una receta fácil de hacer y con una textura llamativa

Las recetas en horno son, sin duda, una de las opciones más interesantes a la hora de cocinar para muchas personas. Si estás buscando un plato saludable y con una textura envolvente, este pastel de berenjena y calabacín es una gran opción. En este caso, el protagonismo lo tienen las verduras, que se combinan en capas con bechamel y queso para obtener un resultado completo y equilibrado. Su preparación es sencilla, pero el resultado final es muy vistoso.