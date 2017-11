Lo que pasó cuando descubrí que mi hermano era un depredador sexual (ENG)

En la misma conversación, supe que mi hermano Todd era un depredador sexual y que mi madre había sido víctima de violación. Él tenía unos 15 años cuando sucedió y la víctima unos 11 años. Después de nuestra conversación, no hice nada durante meses. Pero luego estalló el escándalo de Harvey Weinstein y esto me llevó a hacerme preguntas. "Los hombres tienen que pensar en qué rol juegan y cómo pueden usar cualquier plataforma de influencia que tengan para hacer que sea inaceptable para ellos actuar de forma sexista y dañina", me dijo Katz.