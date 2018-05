¿Qué pasó con Aragorn y Arwen después de «El Señor de los Anillos»?

La historia de amor entre Aragorn y Arwen es tan decisiva como secundaria en el desarrollo de la novela. De hecho, poco y nada se dice en El Señor de los Anillos (The Lord of the Rings) sobre cómo se conocieron, salvo detalles circunstanciales, y menos aún cuál fue su destino después de la destrucción del Anillo Único y la caída de Sauron. J.R.R. Tolkien se reservó esa información para un apéndice de la novela, titulado: El cuento de Aragorn y Arwen (The Tale of Aragorn and Arwen).