La pasión turca por Pedro Sánchez, el fenómeno en redes entre la admiración, la burla y las sospechas

El presidente del Gobierno se ha convertido en el centro de los comentarios de los turcos por su posición por la guerra de Irán, hasta el punto de ser elogiado en uno de sus principales informativos

| etiquetas: pedro sánchez , turquía
woody_alien #1 woody_alien
No tienen un pelo de tontos pues la ocasión la pintan calva.
vicus. #2 vicus.
Mejor la pasión turca que la pasión casposa facha con olor a cerrado y naftalina...
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
El ABC sí que es una burla para la inteligencia humana.
