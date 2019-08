El Paseo Marítimo de Ibiza, un prostíbulo al aire libre  

El Paseo Marítimo de Ibiza se ha convertido en un prostíbulo al aire libre. Mujeres sudamericanas y de Europa del Este ofrecen sus servicios en plena calle. Sentadas en el mobiliario público, a la vista de todos, y con toda la tranquilidad del mundo. Como si fuera algo normal y habitual. Como si no pasara nada, porque, en realidad, no les ocurre nada. No hay controles y si los ha habido, no han trascendido.