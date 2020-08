El Paseo de la Fama - Almería, tierra de cine

El Paseo de la Fama de Almería reúne a todo un elenco de estrellas mundiales y españolas del mundo del cine, todo un homenaje a cineastas que rodaron en la provincia de Almería, por donde han pasado celebridades como Bo Derek, Ridley Scott, Omas Sharif o Sofia Loren, entre otros muchos. Este particular "Walk of fame" se inauguró en 2012 con el homenaje a Eduardo Fajardo por El Séptimo de Caballería y Django. Desde entonces la ciudad no ha parado de alargar su colección de estrellas que estamparon su nombre en el suelo de la ciudad andaluza.