Pasé un día viviendo como un jubilado porque no me voy a jubilar en la vida  

Siempre aparece un familiar o amigo que te jode la vida y te dice eso de "¿sabes que los de tu generación no podréis jubilaros nunca?". La edad de jubilación va subiendo indefinidamente y se calcula que en 2027 los españoles solamente nos podremos retirar a los 67 años. Joder, ¿quién en su sano juicio quiere trabajar tanto? Me imagino que con este panorama en 2035 tendremos que aguantar hasta los 75 y esto será un problema porque, básicamente, creo que nunca he llegado a contar nada hasta 75.