Este verano me he embarcado en una labor titánica: escanear todas las fotos y negativos que me fuera encontrando en casa de mi madre. Por si fuera poco, esto llegó después de haber capturado todas las cintas VHS y varias videocámaras. La idea era sencilla. Buscaba digitalizarlo todo para poder compartirlo con toda mi familia y subirlas a mi servicio favorito: Google Fotos. Fue entonces cuando me asaltó la pregunta que da título a este artículo.