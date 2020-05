Qué pasa al salir del ERTE

Todos sabéis que se está iniciando la "desescalada" que conducirá a la que han llamado "nueva normalidad". Pero a los trabajadores que estáis en ERTE, y a los que no, lo que os interesa saber es que ahora qué pasa, ahora qué toca... cuáles son los siguientes pasos. Obviamente el futuro solo lo conocen los voX-Men, que sabían lo del coronavirus en octubre pero no lo quisieron decir por humildad y patriotismo. Pero hay algo que no suele fallar, que es comparar una situación con otra semejante anterior, y sobre todo no suele fallar leer el BOE.